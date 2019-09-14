14 сентября в киевском Гидропарке возник крупный пожар на территории пляжа Bora Bora. Об этом сообщается на Facebook-странице "Типичный Киев".

Как видно из видеозаписи, опубликованной в соцсети, огонь довольно сильный. Над пожарищем поднимаются густые клубы черного дыма

Видео: Facebook/ kievtypical

Дым заметен даже из отдаленных районов Киева.

Фото: Facebook/ kievtypical

По данным "Типичного Киева", информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. Однако в комментариях к записи многие высказывают уверенность, что с помощью огня новые претенденты на лакомый кусок территории Гидропарка выживают ее старых хозяев.

Ранее "Страна" сообщала, что за последний месяц в столице произошло более 800 пожаров, что превышает средний показатель почти в 7 раз. Такое резкое увеличение количества пожаров негативно сказалось на состоянии воздуха в столице.

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