Папа Римский Франциск заявил, что пожизненное заключение не решает никаких проблем и ущемляет права на надежду. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам главы Ватикана, наказание в виде пожизненного тюремного срока само является проблемой. Ведь переполненные тюрьмы лишь умножают гнев у заключенных, но никак не исправляют их нрав. К тому же такое наказание лишает человека надежды и шанс на обновление.

"Нельзя лишать права на новое начало", - сказал понтифик.

При этом он добавил, что каждое общество должно поддерживать надежду и предпринимать все возможное для того, чтобы "наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения".

Ранее "Страна" сообщала, что 1 сентября Франциск на полчаса застрял в лифте по пути на проповедь.

Мы также писали о выходе 20 декабря кинокартины "Два Папы", которая рассказывает историю действующего понтифика, который сменил на этом посту отрекшегося Бенедикта XVI.