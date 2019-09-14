Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что члены украинского правительства, участвующие в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, начнут работу с депутатами Верховной Рады по подготовке к голосованию за закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Намерения Кабмина глава МИД озвучил 14 сентября на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Очень много деталей в этом законе. Какие необходимые компромиссы с обеих сторон нам нужно сделать, чтобы наконец-то на нашу землю пришел мир? Это будет сложная работа. Я не могу сказать, в какой форме это будет, будут ли внесены изменения в существующий закон. В конце концов, голосовать нашим депутатам", - сказал Пристайко.

По словам министра, члены правительства, вовлеченные в переговорный процесс по Донбассу, начинают диалог с депутатским корпусом по этому вопросу.

В свою очередь, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что принимая законодательные инициативы в соответствии с Минскими соглашениями, Украина подчеркивает, что Россия должна выполнять свою часть обязательств.

Напомним, согласно "формуле Штайнмайера", Верховная Рада должна принять поправки в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и на Донбассе необходимо провести свободные выборы, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Однако сегодня Пристайко заявил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения, касающиеся особого статуса Донбасса.

"Формулу Штайнмайера" упоминал и Курт Волкер.