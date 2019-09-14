14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что выборы на Донбассе не будут проходить на условиях боевиков. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. Он напомнил, что по Минским соглашениям выборы должны проходить в соответствии с украинским законодательством.

"Мы никогда не соглашались на местные выборы на условиях боевиков. Хочу подчеркнуть, что в Минских соглашениях записано, что местные выборы должны проводиться по украинскому законодательству", - сказал Пристайко.

Как писала "Страна", на том же форуме тему выборов на Донбассе затронул специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер. По его мнению, свободные и справедливые выборы на Донбассе могут состояться только справедливой и безопасной среде.

Напомним, "формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Также мы приводили еще одно заявление Пристайко по поводу Донбасса. Министр сказал, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения, касающиеся особого статуса Донбасса.