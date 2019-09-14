Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что значимость давления России на Украину в переговорах относительно продолжения транзита газа через украинскую территорию путем угроз перекрыть его ослабевает. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Тему транзита газа Волкер поднял 14 сентября на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Говоря о газовом транзите, важно то, что Украина не покупает больше газ напрямую в России. Поэтому она может показывать более сильную позицию. Но Россия, как мне кажется, хочет использовать свою угрозу перекрыть транзит как давление на Украину в переговорах. Но я думаю, что эта угроза все меньше значит что-то", - сказал Волкер.

Ранее "Страна" сообщала о подготовке Украины к прекращению транзита российского газа. Так, АО "Укртрансгаз" настраивает газотранспортную систему к работе в реверсном режиме в случае, если с 1 января 2020 года будет прекращен транзит российского газа.

Также мы писали, что в Украине провели газовые учения, во время которых имитировалось отсутствие транзита.