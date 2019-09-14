Зеленский хочет развести войска по всей линии, а не на отдельных участках - глава МИД
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, а не на отдельных участках. Об этом сообщат "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
Глава МИД рассказал об идее главы государства 14 сентября на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Киеве.
"Сейчас президент просит, обращается с идеей по разведению войск по всей линии разграничения", - сказал Пристайко.
Как сообщала "Страна", на этой же встрече специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что конфликт на Донбассе продолжается из-за России. По его словам, Кремль до сих пор не продемонстрировал политической воли, чтобы завершить конфликт.
Напомним, мы пристально следим за тем, как проходит третий день работы форума YES в Киеве.