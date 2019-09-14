Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, а оккупированным территориям предложил развиваться по пути децентрализации - как и вся остальная Украина. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заявление глава ведомства сделал на брифинге в рамках 16-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - сказал Пристайко.

По словам министра, Украина предлагает "той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития - это децентрализация".

Затем Пристайко пояснил, как именно можно проводить децентрализацию.

"Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем. Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов", - растолковал министр.

Ранее "Страна" приводила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что местные выборы на Донбассе будут проводиться только после того, как Россия выведет войска.

Также мы цитировали слова российской стороны, согласно которым нежелание Украины предоставлять особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей - наглядное доказательство того, что именно Украина не выполняет и не собирается выполнять Минские соглашения.