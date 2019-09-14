Волкер высказался о "формуле Штайнмайера" и анонсировал встречу с Сурковым
Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что свободные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только в безопасной среде. Об этом сообщает УНИАН.
Тему Донбасса Волкер затронул во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
По словам спецпредставителя США, выполнить Минские соглашения было невозможно из-за недостаточного уровня безопасности и отсутствия возможностей для реализации первых шагов по проведению свободных и справедливых выборов на Донбассе. При этом чиновник упомянул "формулу Штайнмайера".
"Формулой предусмотрено, что если состоялись свободные и справедливые выборы, то в этот день особый статус Донбасса начинает действовать во временном порядке. И как только эти выборы подтверждены ОБСЕ как свободные и справедливые, он действует постоянно", - сказал представитель Белого Дома.
"Но свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде", - подчеркнул Волкер.
Волкер отметил: для создания такой среды необходимы действия прежде всего со стороны России. "И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - сказал он.
В то же время Волкер выразил надежду на скорый прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины.
"Я надеюсь, что успех Украины, что последнее развитие событий, динамическая политика президента Зеленского, что освобождение пленников - все это является началом изменения контекста, когда мы сможем увидеть дальнейший прогресс. Мы должны увидеть, готова ли Россия сделать это", - заключил Волкер.
Также Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - сказал он.
Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат".
"Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.
Напомним, "формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.
Ранее "Страна" сообщала, что Волкер поздравил Гончарука и новый Кабинет министров Украины постом в Twitter.
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