Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что свободные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только в безопасной среде. Об этом сообщает УНИАН.

Тему Донбасса Волкер затронул во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По словам спецпредставителя США, выполнить Минские соглашения было невозможно из-за недостаточного уровня безопасности и отсутствия возможностей для реализации первых шагов по проведению свободных и справедливых выборов на Донбассе. При этом чиновник упомянул "формулу Штайнмайера".

"Формулой предусмотрено, что если состоялись свободные и справедливые выборы, то в этот день особый статус Донбасса начинает действовать во временном порядке. И как только эти выборы подтверждены ОБСЕ как свободные и справедливые, он действует постоянно", - сказал представитель Белого Дома.

"Но свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде", - подчеркнул Волкер.

Волкер отметил: для создания такой среды необходимы действия прежде всего со стороны России. "И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - сказал он.

В то же время Волкер выразил надежду на скорый прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Я надеюсь, что успех Украины, что последнее развитие событий, динамическая политика президента Зеленского, что освобождение пленников - все это является началом изменения контекста, когда мы сможем увидеть дальнейший прогресс. Мы должны увидеть, готова ли Россия сделать это", - заключил Волкер.

Также Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - сказал он.

Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат".

"Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.

Напомним, "формула Штайнмайера" касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер поздравил Гончарука и новый Кабинет министров Украины постом в Twitter.

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