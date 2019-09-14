Ночью 14 сентября неизвестные похитили золотой унитаз из Бленхеймского дворца, где родился известный премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Как рассказали в полиции, воры ночью проникли во дворец, где живут герцоги Мальборо и располагается экспозиция памяти Черчилля. А около 04:50 утра покинули место преступления. Согласно предварительным данным, злоумышленников было двое, к дворцу они приехали на автомобилях.

Бленхеймский дворец. Фото: mirror.co.uk

Украденная ценность была изготовлена итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом из 18-каратного золота. Ее стоимость оценивается в миллион фунтов стерлингов.

Похищенный унитаз. Фото: mirror.co.uk

Унитазом можно было пользоваться. Поскольку он был подключен к системе канализации, кража вызвала потоп и нанесла существенный ущерб зданию.

По подозрению в краже уже задержан 66-летний мужчина. Но произведение искусства пока не найдено.

Факт кражи Бленхеймский дворец подтвердил на своей странице в Twitter, отметив, что из-за инцидента музей будет закрыт как минимум до конца дня.

Как писала "Страна", ранее шедевр итальянского художника экспонировался в музее Гуггенхайма в США.

Мы также сообщали, что 13 сентября в парижском Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду один из посетителей порезал ножом картину известного французского художника Даниэля Бюрена.