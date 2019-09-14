14 сентября в Одессу из Киева прибыли освобожденные в рамках обмена с Россией члены экипажей катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Об этом сообщает на Facebook пресс-центр командования ВМС Украины.

В родной гавани военных встретили представители флота Украины во главе с начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВС Украины вице-адмиралом Андреем Тарасовым.

Также на торжественной встрече присутствовали руководство и личный состав морского командования, военно-морской базы, экипажи кораблей, катеров ВМС Украины, волонтеры, священнослужители, родные и близкие.

Фото: Facebook/ navy.mil.gov.ua

Вице-адмирал Тарасов лично поздравил моряков с возвращением и поблагодарил за мужество и выдержку. А одесские волонтеры подарили им флаг ВМС Украины, который в знак поддержки заключенных развевался на флагштоке у Одесского городского совета.

Сейчас экипажи катеров отправятся на отдых, после которого снова станут в строй украинских ВМС.

Ранее "Страна" писала, что Государственное бюро расследований начало допрашивать 24 моряков, которые были освобождены из российского плена.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский пообещал дать квартиры в Одессе освобожденным украинским морякам.