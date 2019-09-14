У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга четвертой - последней - стадии. Под данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится при смерти.

"Страна" собрала информацию, что известно о болезни, ее причинах и состоянии здоровья актрисы.

Что случилось с Анастасией Заворотнюк

13 сентября появилась информация о госпитализации Анастасии Заворотнюк в реанимацию одной из московских клиник с отеком головного мозга на фоне тяжелой болезни.

"Сейчас актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске четыре года назад", - сообщил Telegram-канал Mash.

В больницу Анастасию Заворотнюк доставили сразу после пребывания в польской клинике. Некоторые источники утверждали, что о страшном диагнозе Анастасия и ее муж - фигурист Петр Чернышев - узнали после рождения их общей дочери Милы. Врачи оценивали состояние артистки как критическое. Ее погрузили в медикаментозный сон.

Утром 14 сентября стало известно, что Анастасию Заворотнюк частично парализовало - поражена правая рука. Об этом также сообщил Mash: "Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука". Артистка по-прежнему находится в реанимации.

Через несколько часов появилась информация о том, что актриса впала в кому. А в московской клинике ей уже прекратили делать терапию, переведя под наблюдение.

Омоложение, ЭКО или стресс: почему заболела Заворотнюк

Информацию о тяжелом состоянии Заворотнюк подтвердил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он созвонился с медиками, чтобы проведать актрису в больницу, но к ней никого не пускают.

Разин опубликовал фото Анастасии Заворотнюк в Инстаграме. Скриншот: Instagram/ razin_andrei_lm

Разин высказал мнение, актрису погубили омолаживающие процедуры со стволовыми клетками, сообщает kp.ru.

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми", - сказал Разин.

Кроме того, считает он, сказался стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.

"Настя очень хороший человек, всегда сама пробивается, не боится рисковать, - продолжил Разин. - Раньше, помню, крутилась сама - пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты. У нее такой характер: все взваливает на свои хрупкие плечи. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова - у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя".

О болезни актрисы продюсер узнал полгода назад от ее коллег: "Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось - это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет - мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия - отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны".

Еще одна причина заболевания, которая муссируется в Интернете - рак случился из-за того, что третий ребенок Заворотнюк родила с помощью ЭКО. Однако специалисты, с которыми пообщались российские СМИ, заявили, что искусственное оплодотворение не способно спровоцировать появление раковой опухоли — оно может лишь повлиять на развитие уже возникшего заболевания.

Родные Заворотнюк не дают комментариев касательно ее состояния здоровья.

Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. С раннего детства она решила играть в театре и упорно стремилась к своей мечте: в свободное время занималась музыкой и танцами, участвовала в танцевальном ансамбле.

В 1991 году вышел первый фильм с ее участием - "Машенька". Однако известной ее сделал сериал "Моя прекрасная няня", в который она попала по случайности.

В сети обнаружили странное совпадение — первой, кто пробовался на главную роль в сериале, была Жанна Фриске, которая на тот момент была популярнее Заворотнюк. Однако в итоге решение было принято в пользу Анастасии.

Сериал "Моя прекрасная няня". Фото из открытых источников

Один из фан-пабликов Заворотнюк опубликовал совместную фотографию звезды с певицей Жанной Фриске, которой перед смертью ставили такой же диагноз.

Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк. Фото: Инстаграм

Брак с первым мужем, немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом, продлился около года. Во втором браке, с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, родилось двое детей. Во время этого брака Анастасия три года жила на две страны, занимаясь недвижимостью в США.

С 2006 до весны 2008 года Анастасия Заворотнюк встречалась с актером Сергеем Жигуновым.

С 22 сентября 2008 года замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила.

