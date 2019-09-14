Суд в Бостоне (США) приговорил актрису Фелисити Хаффман, известную по роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", к 14 дням тюремного заключения. Об этом сообщает CNN.

Звезду экранов обвинили в даче взятки, с помощью которой она пыталась устроить дочь в престижный вуз. По версии следствия, Хаффман заплатила 15 тысяч долларов, чтобы повысить баллы ее дочери при поступлении в университет.

Звезда "Отчаянных домохозяек" также присудили один год условно, 250 часов общественных работ и штраф в размере 30 тысяч долларов.

Фото: voanews.com

Актриса стала одной из 14 родителей, признавших свою вину в крупнейшем за последние годы скандале в США, связанном с поступлением в университет. О коррупционной схеме стало известно в марте 2019 года. Всего обвинения по этому делу предъявлены 50 подозреваемым.

Согласно американской прессе, коррупционную схему организовал Уилльям Сингер - глава компаний The Key Worldwide Foundation и Edge College & Career Network LLC. Эти компании занималась подготовкой абитуриентов к поступлению в колледжи и университеты.

Схема существовала с 2011 по 2018 год. За это время ее создатели заработали около 25 млн долларов.

Разоблачить преступников помогли родители, согласившиеся сотрудничать со следствием. Благодаря им в распоряжение полиции попала запись передачи взятки мошенникам от Хаффман.

Весной "Страна" подробно описывала этот грандиозный скандал в США, связанный со взятками за поступление.

Напомним, вчера, 13 сентября, Верховная Рада Украины приняла законопроект о вознаграждении для обличителей коррупции.