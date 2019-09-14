Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного неправдивого декларирования бывшим генеральным директором концерна "Укроборонпром" Павлом Букиным. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на свой источник в НАБУ.

Дело открыли еще тогда, когда Букин был гендиректором "Укроборонпрома" - 7 августа по ст. 366-1 Уголовного кодекса по факту возможного декларирования недостоверной информации при подаче декларации. Обстоятельства расследования пока неизвестны.

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