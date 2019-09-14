Президент США Дональд Трамп заявил, что сын Усамы бен Ладена, бывшего главаря террористической организации "Аль-Каида", Хамза был уничтожен в результате операции Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы государства.

Хамза бен Ладен был убит во время антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана. Президент Соединенных штатов сообщил, что его ликвидация подорвет оперативные действия террористической группировки.

О предполагаемой гибели Хамзы говорилось еще летом 2019 года, однако тогда Соединенные Штаты официально не подтвердили эту информацию.

Ранее "Страна" сообщала, что 1 марта, правительство Саудовской Аравии лишило гражданства сына экс-главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена Хамзы. В этот же день Госдеп США обещает миллион долларов за информацию о местонахождении сына Бен Ладена.