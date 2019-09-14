Экипаж патрульной машины из Кременчуга присоединился к флешмобу европейских полицейских, участники которого художественно выкладывают все содержимое своих служебных машин и фотографируются вместе с ним.

О флешмобе сообщило голландское издание Hart van Nederland.

Акцию придумали и запустили немецкие полицейские.

Немецкий патруль. Фото: hartvannederland.nl

Эстафету от Германии подхватили копы из голландского Брабанта Ютка де Рой и Ларс Рик. В Twitter они опубликовали фото с содержимым своей машины: защитной экипировкой, средствами для реанимации и взятия проб, аптечкой, заградительной лентой и тому подобным. На распаковку и выкладывание вещей напарники потратили полчаса.

Голландские копы. Фото: hartvannederland.nl

Следующими во флэшмобе поучаствовали украинцы - патрульные из Кременчуга.

Украинские патрульные полицейские. Фото: earthlymission.com

СМИ сообщают, что флэшмоб уже вышел за границы Европы и докатился до Новой Зеландии.

Начинка новозеландской машины. Фото: earthlymission.com

Ранее "Страна" рассказывала, как сотрудники полиции запустили в соцсети Facebook флешмоб "Я - Бандера" в качестве извинения за слова своего коллеги, который при задержании националистов возле Подольского райуправления полиции Киева воскликнул одному из них: "Ложись, Бандера!".

Также мы писали о странном праздничном флешмобе одесских копов в честь Дня вышиванки.