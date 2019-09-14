Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что перед тем, как перейти на связь последнего поколения, следует разобраться с 3G-4G интернетом. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на его заявление во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Чтобы перейти к вопросу 5G, мы должны много чего отремонтировать, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает реального проникновения интернета в регионы. Мы хотим отремонтировать в ближайшие месяцы. Наша цель - чтобы все населенные пункты получили доступ к 3G-4G", - заявил чиновник.

Кроме того, министр рассказал о намерении закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета в стране. "Пока мы не сделаем эти базовые вещи, рано говорить о 5G. Когда я буду ехать на поезде в Запорожье и на пути у меня будет ловить нормальный 4G - тогда мы будем говорить о 5G", - подчеркнул Федотов.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Москве начали тестировать 5G. Стандарт запустят в некоторых районах до конца года.

Кроме того, мы сообщали, что через 5 лет у каждого второго жителя планеты будет смартфон с 5G.