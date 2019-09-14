В ходе обыска 13 сентября в Международном инвестиционном банке правоохранители нашли и изъяли доказательства, подтверждающие снятие экс-президентом Петром Порошенко огромной суммы наличных долларов. Об этом сообщает на своем Facebook юрист Андрей Портнов.

По словам Портнова, среди изъятого числятся сервер, кассовые ордера и другие платежные документы.

"Злые языки утверждают, что вчера при обыске в Международном инвестиционном банке, откуда Порошенко в мае-июне этого года вынес 340 килограмм наличных долларов, следователи изъяли сервер с видеофайлами, кассовые ордера, подтверждающие факт снятия 34 млн долларов и все платежные документы", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/ portnov.andrey.ukraine

Юрист также выразил надежду, что Государственное бюро расследований даст ему одним глазом взглянуть как выглядит, когда "выносишь почти полтонны отмытых долларов". И потребовал утечки информации.

Напомним, сегодня Портнов также рассказал своим подписчикам и читателям в соцсетях, что найдены все доказательства незаконного пересечения Порошенко границы, когда он инкогнито летал расслабиться на Мальдивы.

Ранее "Страна" разбиралась, почему резко активизировалось расследование дел Порошенко и начались повальные обыски в разных организациях и учреждениях.