В воскресенье, 15 сентября, харьковская полиция будет работать в усиленном режиме из-за проведения в городе Марша равенства и еще нескольких мероприятий акций. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

"Все правоохранители в городе будут нести службу в усиленном режиме", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в области Валерий Сокуренко.

Он добавил, что с пятницы в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области работает ситуационный центр, который отслеживает оперативную обстановку и занимается координацией действий по обеспечению общественного порядка и обмена информацией между правоохранительными органами.

Сокуренко пообещал, что полиция будет жестко пресекать любые попытки нарушения общественного порядка.

"Я бы хотел обратиться к "горячим головам", которые хотели бы завтра нарушать общий порядок и устраивать стычки. Такие действия будут решительно пресекаться работниками Национальной полиции", - сказал Сокуренко.

По его словам, ожидается, что из более чем 10 акций, запланированных на воскресенье, наиболее массовой будет Марш равенства, - порядка 1,5 тысяч участников. Предполагается, что в нем примут участие не только харьковчане, но и жители других регионов страны, а также представители международных организаций, дипломатических представительств и консульских учреждений.

К охране общественного порядка в воскресенье планируется привлечь почти 2500 сотрудников полиции, в том числе личный состав из других регионов Украины - спецназовцев, подразделения ТОР - с опытом охраны общественного порядка в условиях большого города, а также военнослужащих Нацгвардии и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел. Кроме того, во время Марша будут работать группы коммуникации и полиция диалога - более 50 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове одновременно с маршем ЛГБТ националисты проведут марш за семейные ценности.

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