В московской клинике, где в тяжелом состоянии находится актриса Анастасия Заворотнюк, ей прекратили делать терапию и перевели под наблюдение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, решение был принято сегодня, после ухудшения состояния звезды сериалов. Перед этим Анастасию выписали из клиники в Польше, так как дальнейшее лечение ей было противопоказано.

Заворотнюк обращалась в несколько клиник за помощью, но лишь одна больница в Москве согласилась принять ее. Однако сегодня и там ей прекратили специализированную терапию. Актриса остается в больнице под наблюдением.

Информацию о тяжелом состоянии Заворотнюк подтвердил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Как передает НТВ, он хотел проведать артистку и связался с медиками, но ему сказали, что к ней никого не пускают.

В своем Instagram Разин написал, что вся группа "Ласковый май" молится о здоровье артистки.

Скриншот: Instagram/ razin_andrei_lm

"Группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше", - написал продюсер.

Напомним, вчера, 13 сентября, СМИ сообщили о госпитализации 48-летней актрисы в реанимацию с отеком головного мозга на фоне онкологической болезни.

А сегодня стало известно, что Заворотнюк частично парализовало.