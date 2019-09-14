"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет поддерживать те шаги власти, которые направлены на восстановление мира. Об этом нардеп от этой политсилы Сергей Левочкин рассказал журналистам на форуме YES.

"Мы слышали президента и премьер-министра. У них хорошие намерения. Теперь важно, чтобы это превратилось в дорожные карты и конкретные действия. Если эти шаги будут на пользу каждому украинцу, наша партия всегда их поддержит", - заявил Левочкин.

Кроме того, депутат заявил, что главная цель, которая ставит партия - это восстановление мира в Украине. "Мы считаем, что это - задача, которую должна выполнить как наша команда, так и команда президента Зеленского, и мы будем над этим работать", - сказал депутат.

"Сейчас все, что двигает Украину вперед, - это добрососедские отношения с Россией, со странами СНГ, с Европой, - является стратегическим национальным интересом. Ставить вопрос "или-или" - примитивно. Посмотрите на Германию, которая совместно с Россией строит газопровод. А почему мы не используем свое географическое положение? Почему мы покупаем газ на 30% дороже из-за того, что должны покупать его в европейских странах, а не в России, где он добывается?", - подчеркнул он.

Левочкин добавил, что приоритет партии - как можно быстрее прекратить войну, возродить экономические отношения со всеми соседями без исключения, заинтересовать россиян инвестировать в Украину и обеспечить украинским товаропроизводителям выход на российский рынок.

Ранее "Страна" сообщала, что Оппоплатформа увидела в действиях партии Зеленского "средневековье и тоталитаризм".

Также мы сообщали, что в Оппоплатформе поддержали обмен и призвали принять "минские" законы.