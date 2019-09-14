Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе. Об этом глава правительства рассказал на форуме YES в субботу, 14 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

При этом прогноз утвержден еще предыдущим правительством (с ростом ВВП 3,3% - ИФ).

"Но мы понимаем, что за следующие два месяца, (когда) для утверждения этого бюджета должно пройти несколько чтений, эти цифры будут откорректированы", - пояснил премьер, отвечая на вопрос, будет ли заложена в проект госбюджета-2020 заявленная им цель ускорения роста до 5% уже в следующем году.

Гончарук отметил, что в связи с тем, что с момента назначения правительства прошло всего две недели, стоит говорить не столько про тот бюджет, который будет подан сейчас, а про тот бюджет, который будет доработан.

Добавим, что 13 сентября в Верховную Раду внесли карточку проекта бюджета. Текста законопроекта пока нет.

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину внести проект бюджета до воскресенья, 15 сентября. Однако сам проект закона смогут внести лишь в понедельник, 16 сентября, поэтому была зарегистрирована лишь карточка.

Скриншот с сайта Верховной Рады

Напомним, что спикер Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать Госбюджет-2020.

Также в "Слуге народа" хотят прекратить традицию принимать госбюджет по ночам.