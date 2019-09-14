Священный Синод в Москве принял главу "русского экзархата" Константинополя Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом "Дубнинский". Об этом говорится на сайте РПЦ.

Иоанн обратился к РПЦ и сказал о том, что Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции хотят сохранить существование за счет вхождения в юрисдикцию РПЦ. Священный Синод рассмотрел обращение и принял экзархат в состав.

В эту юрисдикцию также приняты клирики, которые хотят этого и находятся под руководством архиепископа, а также приходы, которые выразили желание перейти под юрисдикцию. Иоанна приняли в РПЦ с титулом "Дубнинский".

Константинополь в ноябре 2018 года принял решение распустить Русский экзархат. Решение было принято в одностороннем порядке. Его духовенству и верующим было предложено перейти в подчинение местных греческих архиереев, но Архиепископия с этим не согласилась и начала искать варианты дальнейшего развития. В августе 2018 года Московский патриархат предложил присоединиться к Русской православной церкви и сохранить свой устав и традиции.

Ранее "Страна" сообщала, что Иерусалимский патриарх признал в Украине только одну церковь.

Также мы рассказывали, что Варфоломей назначил главой "русского экзархата" митрополита, который помогал создавать ПЦУ.