В субботу, 14 сентября, в Днепре на Дне города были президент Украины Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Богдан. Об этом передает "Информатор".

В городе на празднике проходил Чемпионат по стронгмену, куда явился глава государства. Так, один участников силового вида спорта закончил упражнение и на импровизированную арену вышел Зеленский с Богданом.

Они схватили снаряд весом 330 килограммов и вместе пытались поднять его, но разумеется не смогли поднять огромный камень.

Фото: Информатор

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Андрей Богдан требовал не пускать людей в Днепре в троллейбус к президенту Владимиру Зеленскому.

Также в Днепре Зеленский дал новому главе Днепропетровской ОГА время до нового года.