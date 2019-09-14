В Днепре Зеленский и Богдан вместе попытались поднять снаряд, но у них не вышло. Видео
В субботу, 14 сентября, в Днепре на Дне города были президент Украины Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Богдан. Об этом передает "Информатор".
В городе на празднике проходил Чемпионат по стронгмену, куда явился глава государства. Так, один участников силового вида спорта закончил упражнение и на импровизированную арену вышел Зеленский с Богданом.
Они схватили снаряд весом 330 килограммов и вместе пытались поднять его, но разумеется не смогли поднять огромный камень.
Фото: Информатор
Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как Андрей Богдан требовал не пускать людей в Днепре в троллейбус к президенту Владимиру Зеленскому.
Также в Днепре Зеленский дал новому главе Днепропетровской ОГА время до нового года.
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