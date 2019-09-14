Сегодня, 14-го сентября, в Днепре президент Украины Владимир Зеленский выпил пива с мэром Днепра Филатовым. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший депутат ВР Юрий Мысягин.

Напомним, в Днепр на День города с рабочим визитом приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Он побывал на мосту, продолжил пари с Филатовым и проехался в троллейбусе.

Также Владимир Зеленский побывал на Фестивальном причале и выпил вместе главой Офиса Президента Андреем Богданом и мэром Днепра Борисом Филатовым по стакану пива. Таким образом они решили поздравить Днепр с Днем города.

Фото: Facebook/Юрій Мисягін

Ранее "Страна" рассказывала, почему Зеленский не сказал Филатову уходить в отставку после визита на мост в Днепре.

Также мы сообщали, что Зеленский назначил нового главу Днепропетровской области и дал ему времени до нового года.