В субботу, 14 сентября, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на уровне 24,71 гривни за доллар. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,41 гривни (на 13 сентября - 27,22 гривны).

Отметим, что последний раз такие котировки гривны к доллару наблюдались в августе 2016 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в пятницу, 13 сентября котировки гривни к окончанию торгов составили 24,785–24,815 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке 13 сентября укрепился до 24,6895 грн/$1 с 24,8612 грн/$1.

Также банкиры назвали цифры, между которыми будет курс гривни на следующей неделе.