Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый 11 июля Верховной Радой 8-го созыва.

"13.09.2019 - возвращен с предложениями президента", - говорится на сайте Рады к законопроекту №0978 "Предложения президента к Избирательному кодексу Украины".

В предложениях Зеленского указывается, что "Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур"

Глав государства на 11 страницах дал 17 замечаний к Кодексу. В частности, указывает Зеленский, Кодекс, который предусматривает пропорциональную избирательную систему в Раду с открытыми региональными списками, "дает основания для вывода о фактическом сохранения составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам".

"Так, частью первой статьи 353 Кодекса предусмотрено, что политическая партия, набравшая 5 и более процентов действительных голосов избирателей, гарантированно получает 10 депутатских мандатов, распределяемых в порядке очередности в соответствии с утвержденным партией общегосударственным списком, а не в зависимости от количества голосов избирателей, полученных каждым кандидатом соответствующей партии, фактически нивелирует волеизъявления избирателя и гарантирует прохождение в парламент кандидатов независимо от результатов персонифицированного голосования на выборах", - отмечает президент. Кроме того, "допускается возможность голосования не за конкретного кандидата от политической партии, а за избирательный список партии", а распределение мандатов между кандидатами от партии на региональном уровне проводится только в пределах целых долей после деления количества голосов избирателей, поданных в избирательном регионе в поддержку соответствующего регионального избирательного списка, на избирательную квоту, при этом дробные части от такого деления оставаться для распределения на общегосударственном уровне по принципу "закрытых списков".

Напомним, 11 июля 2019 года Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса (№3112-1), который вводит пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам.

В ходе консультаций фракции парламента договорились, что в кодексе будет сохранен проходной барьер в парламент на уровне 5%.

Предусмотрено вступление закона в силу в 2023 году.

Наиболее резонансной является часть кодекса о выборах в Верховную Раду, которая предусматривает систему с открытыми списками. Новая система выборов предусматривает, что съезд партии утверждает общенациональный список, который делится на 27 или менее (но не меньше 2/3 регионов) региональных списков. В каждом таком региональном списке должно быть не менее 5 кандидатов. У партии будет единый список и региональные. Очередность кандидатов определяет съезд.

Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие окошка он вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует.

Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет значить, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.

При подведении итогов голосования Центральная избирательная комиссия будет считать, в первую очередь, сколько каждая партия набрала голосов по всей Украине и устанавливать, кто преодолевает проходной барьер. Эти партии примут участие в распределении мандатов.



В первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и завершил 11 июля. Были рассмотрены 4568 поданные к законопроекту правки, ни одну из них нардепы не поддержали.

27 августа председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс и направил его на подпись президента.

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