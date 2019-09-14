Соцсеть Facebook, используя данные приложения для женщина, отслеживала те дни, когда они занимались сексом. Об этом сообщила британская благотворительная организация по защите конфиденциальности Privacy International, передает ВВС.

Отмечается, что женщины регистрировались в приложении через аккаунт в Facebook. После соцсеть получала данные о частоте половых контактов женщин, способы контрацепции, а также о датах, когда был секс. Такие данные в приложении необходимы для того, чтобы автоматически рассчитать благоприятные дни для зачатия.

На основании таких данных разработчики могли предлагать для женщин дополнительные функции и работать с рекламой.

В частности, данные об интимной жизни женщин в Facebook передавали такие приложения, как Maya от Plackal Tech (5 миллионов загрузок в Google Play), MIA от Mobapp Development Limited (1 миллион загрузок) и My Period Tracker от Linchpin Health (более 1 миллиона загрузок). Их совокупная аудитория достигает семи миллионов пользователей. Также были случаи передачи данных из приложения Flo.

При этом в Facebook отрицали, что использовали личные данные женщин.

"Наши условия обслуживания запрещают разработчикам отправлять нам конфиденциальную информацию о здоровье, и мы применяем меры против них, когда узнаем, что они есть. Кроме того, таргетинг объявлений, основанный на интересах людей, не использует информацию, извлеченную из активности людей через другие приложения или веб-сайты", - сказано в сообщении компании.

Напомним, что Facebook запустил в странах Америки и Азии сервис виртуальных знакомств. Скоро он будет доступен и в Европе.

Также в Facebook разрешат пользователям блокировать автоматическое распознание их лиц.