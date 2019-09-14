При недавнем обыске у пограничников и диспетчеров в киевском аэропорту "Жуляны" были найдены все доказательства незаконного пересечения бывшим президентом Петром Порошенко границы. Об этом в Facebok сообщил юрист Андрей Портнов.

Слухи ходят, что следователи также нашли вчера и поддельные автомобильные номера в гараже администрации президента, на которых фигурант въезжал в аэропорт и иногда использовал для личных целей. И вроде международно-правовое поручение на Мальдивский архипелаг уехало с вопросом, по каким паспортам там регистрировался при влете", - говорится в сообщении.

Портнов добавил, что установление всех поддельных паспортов Порошенуо и его семьи поможет найти оформленные на эти документы украденные у государства активы и разыскать его новые счета и офшоры.

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Напомним, что Портнов объявил о начале учебно-воспитательных мероприятий по отношению к Порошенко.

Также полиция отказала адвокатам Порошенко в открытии дела на Портнова.