Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии открытия национальных соревнований "Игры непокоренных" в Киеве заявил, что скоро в Раде появится законопроект о статусе ветеранов. В нем будет закреплен механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев. Новость об этом появилась на сайте украинского президента.

"Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство по делам ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, и мы об этом говорили, что через неделю он уже будет готов", - сказал Зеленский

Президент добавил, что в этом проекте закона будет закреплен механизм определения статуса участников боевых действий и добровольцев. Отмечается, что законопроект будет внесен на рассмотрение Рады как неотложный.

Во время выступления по случаю начала игр Зеленский объявил минуту молчания по погибшим защитникам Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что местные выборы в "ЛДНР" пройдут только после вывода войск оттуда.

Кроме того, мы рассказывали, что президент признал, что Филатов частично выполнил условие спора по мосту, но пари продолжилось.