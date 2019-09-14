Во время поездки президента Владимира Зеленского в троллейбусе по мосту в Днепре произошел инцидент с участием главы Офиса президента Андрея Богдана.

Видео об этом появилось на странице Офиса президента в Facebook, но потом трансляция резко прервалась и ее быстро удалили. "Страна" успела записать часть трансляции и сохранить ее на YouTube.

Начинается видео с того, что Филатов стоит возле транспорта и говорит людям, которые находятся недалеко: "Люди, вам на ту сторону? (на другую сторону моста, из-за которого у Зе и Филатова пари – Ред.) Поехали, с президентом".

Филатов хочет завести людей в автобус, Богдан начинает протестовать с фразой: "Не пускайте, это не наши люди. Это люди местной власти". На что Зеленский просит перестать и говорит своему соратнику, что тот ведет себя некрасиво.

В итоге люди заходят, а троллейбус отъезжает. Сам президент, который до этого сидел, уступает место ребенку.

Отметим, что между мэром Днепра Борисом Филатовым и олигархом Игорем Коломойским (к группе влияния которого люди относят и Андрея Богдана) давний конфликт, который и вылился в противостояние вокруг сдачи моста.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский признал, что Филатов частично выполнил условие спора по мосту, но пари продолжилось. Кроме того, президент назначил нового главу обладминистрации в Днепре и дал ему времени до нового года.