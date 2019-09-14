В Верховную Раду нардепы от фракции "Слуги народа" внесли законопроект, который возвращает в Киев районные советы. Также он предусматривает разделение должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации.

Проект закона касается внесения изменений в Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", передает "Левый берег".

В предварительной редакции законопроекта сказано о том, что "Киевскую городскую государственную администрацию возглавляет председатель, который назначается и освобождается с должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины". Должность председателя КГГА будет несовместима с любыми другими должностями.

К полномочиям главы КГГА, в частности, относится возможность "приостановить действия любого акта местного самоуправления путем выражения протеста в письменной форме с одновременным обращением в суд". Для этого предусмотрены следующие строки: не позднее чем 7 дней - по кадровым назначениям на должности руководителей структурных подразделений исполнительных органов Киевского городского совета и районных в городе Киеве советов; не позднее чем 14 дней - по актам индивидуального действия; не позднее 30 дней - по актам нормативно-правового характера.

Если же глава КГГА не обратился в суд или суд отклонил его иск, то соответствующий акт набирает законной силы.

Также законопроект предлагает восстановить районные советы в Киеве и исполнительные комитеты этих советов. Бюджет Киева будет формироваться из городского и районных бюджетов в столице.

Напомним, что Кличко попросит Конституционный суд разъяснить, является ли мэр Киева главой КГГА по закону.

Также Кличко пришел в почти пустой Киевсовет, анонсировал его роспуск и сразу закрыл заседание.