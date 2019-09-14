В субботу, 14 сентября, в Днепр с рабочим визитом приехал Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня там отмечается день города.

Он рассказал о том, что проезжал по сооружению и видел, что мост открыт в срок, но о качестве ремонтных работ он сказать не может, поэтому будет ждать выводов комиссии.

"Пари продолжается. Дайте мне некоторое время для принятия правильного решения. Поздравляю всех жителей с Днем города", - сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что время окончания спора так и не осталось обозначенным. Кроме того, он не заставил увольняться Филатова. То есть по итогу признал, что частично условия спора мэр выполнил, но окончательное решение будет позже.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский дал новому главе Днепропетровской ОГА время до нового года.

Кроме того, мы рассказывали, что в прокуратуре рассказали, почему в мэрии Днепра проходят обыски.