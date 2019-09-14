В Саудовской Аравии беспилотники атаковали один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco. В результате атаки беспилотников произошел пожар. Об этом сообщает АР.

Отмечается, что пожары произошли на востоке Саудовской Аравии в Букиаке, недалеко от Даммама, а также на НПЗ компании Saudi Aramco, крупном нефтяном месторождении Хурайс. 

Добавим, что представитель йеменских повстанцев заявил, что атака беспилотников была организована хуситами.

По словам представителя повстанцев, хуситы послали 10 беспилотников, чтобы атаковать нефтеперерабатывающий завод в Букиаке и нефтяное месторождение Хурайсе. Также он заявил, что атаки повстанцев на Саудовскую Аравию "будут усиливаться, если война в Йемене будет продолжаться". 

Фото: Twitter

Напомним, что опубликованы фото и видео масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве

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