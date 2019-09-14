Вечером в пятницу, 13-го сентября, в системе "Приват Банка" случился сбой и в Киеве перестали работать терминалы банка в магазинах. Кроме того, у людей были проблемы с тем, чтобы снять деньги по карте с банкомата. По состоянию на утро 14 сентября проблемы в работе банка все еще продолжаются, однако в большинстве - устранены. Об сообщает сайт Киева 44.ua со ссылкой на комментарий своему корреспонденту.

Как рассказал глава регионального пресс-офиса "Приватбанка" в Киеве Александр Жильцов, проблемы у клиентов банка возникли из-за аварийного сбоя в программе процесинга.

"Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для восстановления стабильной работы сети безналичных операций", - сказал Жильцов.

Сбои в работе "Приватбанка" происходят и утром субботы. Так, карточкой банка невозможно рассчитаться в некоторых магазинах на Оболони. Кроме того, терминалы и банкоматы не работают в районе станций метро "Героев Днепра".

Ранее "Страна" сообщала, что Приватбанк запустил технологию оплаты покупок в рознице с помощью селфи.

Также мы рассказывали, что объединение Укрсоцбанка с Альфа-Банком окончится уже через месяц.