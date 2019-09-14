В субботу, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посещает Днепр, где представил жителям города Днепр новоназначенного главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Обращаясь к новому главе ОГА Зеленский сказал, что дает ему время до нового года , чтобы проявить себя в новой должности и показать результат.

Кроме того, президент сказал, что подготовил Днепру два подарка: Бондаренко и второй, который он представит позже.

Фото: Страна

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский отправился Днепр, чтобы проверить мост, обещанный Филатовым.

Кроме того, мы рассказывали, что в прокуратуре рассказали, что обыски в мэрии Днепра были связаны с тем, что чиновники и бизнесмены присвоили часть денег, которые были отведены на ремонт моста.