На свадьбе у Собчак пел Киркоров, молодожены танцевали под его песню
Филипп Киркоров выступил на свадьбе журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Под одну из песен, которые исполнил Киркоров, молодожены исполнили медленный танец. Фрагмент выступления Киркоров опубликовали в Instagram.
Молодожены танцевали под песню "Снег" на экране демонстрировались их общие фотографии и видео. По словам Киркорова, песня "Снег" - любимая композиция молодоженов. Он также отметил, что ни одна пара, на свадьбе которой он пел, не развелась.
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Видео: Instagram/fkirkorov
Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в пятницу, 13 сентября. Они приехали в ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После росписи молодожены отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где обвенчались.
Подробнее о свадьбе можно почитать тут.
Ранее "Страна" сообщала, что Собчак призналась, что Виторган давно знал о ее романе с Богомоловым и подтвердила, что беременна от режиссера.