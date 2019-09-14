Филипп Киркоров выступил на свадьбе журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Под одну из песен, которые исполнил Киркоров, молодожены исполнили медленный танец. Фрагмент выступления Киркоров опубликовали в Instagram.

Молодожены танцевали под песню "Снег" на экране демонстрировались их общие фотографии и видео. По словам Киркорова, песня "Снег" - любимая композиция молодоженов. Он также отметил, что ни одна пара, на свадьбе которой он пел, не развелась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 13 Сен 2019 в 1:02 PDT

Видео: Instagram/fkirkorov

Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в пятницу, 13 сентября. Они приехали в ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После росписи молодожены отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где обвенчались.

Подробнее о свадьбе можно почитать тут.

Ранее "Страна" сообщала, что Собчак призналась, что Виторган давно знал о ее романе с Богомоловым и подтвердила, что беременна от режиссера.