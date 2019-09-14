Сегодня, 14 сентября, почти все освобожденные из российского плена украинские моряки отправятся из военного госпиталя в Киеве домой в Одессу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"После завтрака, из военного госпиталя почти все ребята - военные моряки - отправляются домой, в Одессу", - написала Денисова.

Кроме того, омбудсменом добавила, что освобожденные моряки во время встречи интересовались судьбой украинцев, которые пока остаются в тюрьмах на территории РФ или в оккупированном Крыму.

"Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - добавила Людмила Денисова.

Скриншот: Facebook/Людмила Денисова

Напомним, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В результате инцидента было задержано и арестовано 24 украинских моряка.

Обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" состоялся 7 сентяря. Среди освобожденных были и украинские моряки.

Ранее "Страна" сообщала, что здоровье освобожденных военных моряков оценили как удовлетворительное.

Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский пообещал дать квартиры в Одессе освобожденным украинским морякам.