Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил, что Кабинет министров готовит новый Трудовой кодекс, который придет на замену старому советскому. Об этом глава правительства сообщил во время "Ялтинской экономической стратегии" в Киеве, 14 сентября.

"Мы хотим либерализировать постсоветское регулирование трудовых отношений, потому что это влечет высокий уровень безработицы. Люди боятся брать друг друга на работу. У нас проще развестись, чем уволить человека с работы. И это пугает, надо это менять. Ведь это не дает нормально выстраивать отношения между собой", - рассказал премьер.

Также во время выступления Гончарук озвучил главные приоритеты программы развития экономики:

Отмена олигархических монополий, ведь они отпугивают инвесторов;

Проведение инвентаризации для лучшего понимания ситуации;

Осуществление переписи населения уже в этом году.

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Ранее "Страна" сообщала, что "слуги народа" хотят прописать в новом Трудовом кодексе. Например, работодатели смогут получить право увольнять работников во время больничного, учебы или декретного отпуска, что сейчас для компаний – табу.

При этом глава профильного комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что проект закона будет готов лишь к концу сентября.

Напомним, что Кабмин повысил пенсии украинцам с длительным трудовым стажем.