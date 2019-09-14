Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в субботу, 14 сентября.

"Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука", - говорится в сообщении. Артистка по-прежнему находится в реанимации.

Кроме того, известно, что нейрохирурги сейчас время рассматривают возможность операции, несмотря на то, что "любое вмешательство сейчас может быть опасно".

Скриншот: Telegram/Mash

Ранее "Страна" сообщала, что 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию с отеком головного мозга на фоне тяжелой болезни.

Кроме того, мы рассказывали, что муж Заворотнюк ушел из ледового шоу "Руслан и Людмила" после слухов, что у актрисы рак для того, чтобы больше проводить времени с больной женой.