В понедельник, 16 сентября в Украину прилетает президент Словакии Зузана Чапутова, чтобы провести встречу с главой государства Владимиром Зеленским. "Зузана Чапутова посетит Украину 16 сентября 2019 года и встретится с Владимиром Александровичем Зеленским", - сказано на сайте президента Словакии.

Отметим, что Управление государственной охраны Украины предупредило, что в связи с официальным визитом Чапутовой возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах Киева, а также на Бориспольском шоссе.

Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии в июне 2019 года.

Фото: prezident.sk

Напомним, что с начала президентства Зеленский совершил уже 20 официальных поездок по Украине и 6 визитов за границу.

Также стала известна дата визита Зеленского на Генассамболею ООН, где он встретится с Трампом.