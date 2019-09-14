Бывшего президента Украины Петра Порошенко намерены допросить в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения жалобы по делу о госизмене. Об этом РИА "Новости" рассказал адвоката Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"Безусловно, поскольку в Оболонском районном суде по политическим мотивам возможности провести полноценный допрос Порошенко нам не дали, буквально на третьем неудобном для него (Порошенко - Ред.) вопросе судья допрос прервал", - отметил Сердюк.



Адвокат добавил, что защита Януковича также будет ходатайствовать о допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции.



"Кроме того, адвокаты будут просить суд разрешить допрос граждан Грузии, которые в документальном фильме, вышедшем на экраны в 2017 году на итальянском "5 канале", утверждали, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили", - отмечено в сообщении.

Напомним, что суд отложил рассмотрение апелляций по делу Януковича до осени.

Также Михаила Добкина вызывают в ГПУ по делу о покушении на Виктора Януковича.