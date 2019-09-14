Стали известны подробности смерти офицера СБУ Александра Иванькова, который погиб во время выполнения боевого задания в Одесской области. Об это пишет "Думская".

Местное издание отмечает, что старший лейтенант Иваньков - боец не одесского, а киевского подразделения "Альфы". Он погиб во время крайне сложной тренировки на воде.

Также Иваньков был участником войны на востоке Украины, отмечен государственными наградами.

Напомним, что по сообщению СБС боец погиб 12 сентября выполнял "задания, максимально приближенные к боевым". Подробностей гибели не раскрывают.

Ранее "Страна" сообщала, что под обстрелами на Донбассе ранили 7 военных ВСУ, еще один погиб.

Отметим, что в зоне ООС под обстрелами погибли два украинских военных.