В пятницу, 13 августа во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES, президент Украины Владимир Зеленский поучаствовал в выступлении "95 Квартала". Он появился на сцене вместе с актером Юрием Великим, который его пародирует и сыграл сам себя.

Кварталовцы показывали номер на английском языке, пародируя известных украинских политиков. На сцену вышел Юрий Великий в образе президента, стал обращаться к публике и сказал, что его английский не идеален и поэтому он попросил переводчика из зала, показав на Зеленского.

Реальный президент Украины вышел на сцену и стал переводить с русского. Сначала Зеленскому нужно было перевести фразу "Я - президент Украины", реальный президент начал подыгрывать и сказал на английском "Нет, я - президент Украины" и у них завязался шуточный спор. После этого произошел такой диалог между Великим (В) и Зеленским (З), Юрий говорил на русском, а Владимир в роли переводчика отвечал на английском:

В: А почему вы меня имитируете?

З: Это вы меня имитируете.

В: Непохоже (вероятно, намекая на качество пародии).

З: Это ваша проблема.

Потом Великий рассказал, что он не первый раз находится в обществе знаменитых политиков, но добавил, что еще очень хочет встретиться с Дональдом Трампом. Зеленский в роли переводчика замялся и сказал, что он с нетерпением ждет встречи с миссис Андервуд.

Миссис Андервуд - президент США в сериале про американскую политику "Карточный домик". Актриса Робин Райт, которая исполняла ее, присутствовала в зале, так как выступила до этого на форуме. Эта фраза Зеленского вызвала смех у самой Райт.

Отметим, что встреча Зеленского с настоящим президентом Америки Дональдом Трампа пока не состоялась, но должна состояться в конце сентября

После этого Великий сказал, что очень рад, что на мероприятии присутствует его жена, которую он очень сильно любит и послал Елене Зеленской воздушный поцелуй. Елена помахала пародисту в ответ. Зеленский в ответ изобразил ревность и спросил: "А что это было, Лен?"

В предпоследней части своего короткого выступления Юрий Великий отметил, что несмотря на долгое знакомство с Пинчуком, он (в роли Зеленского) впервые приглашен на подобное мероприятие. Зеленский перевел это так: "И сейчас, мистер Пинчук, я понимаю, почему. Потому что только сейчас, только в этом году, я стал президентом Украины".

Завершил Великий свое поздравление длинным обращением к Пинчуку, сказав, что тот делает большое дело, проводя форум YES. Зеленский отметил, что это слишком длинная фраза для перевода и сказал просто "YES it is", что можно трактовать как "Да, это так" и расценивать как отсылку к названию форума.

Кроме того, Юрий заявил, что передает Зеленскому микрофон, чтобы тот самостоятельно продолжил речь. Владимир поблагодарил артистов "95 Квартала", в который раз повторил, как сильно любит каждого из них и позвал актеров на сцену. А потом с улыбкой добавил, что "Квартал" без него уже не тот.

Видео: YouTube/informator.ua

