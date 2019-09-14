Главы Франции и Германии будут подталкивать Украину идти на поступки России. Об этом в интервью Associated Press рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - отметил второй президент Украины.

Он также заявил, что обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые находятся под контролем сепаратистов, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

Кучма добавил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия вывела войска и вернула украинским силам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

Также он сообщил, что выборы на Донбассе возможны только после того, как граница с Россией будет под контролем Украины.

Напомним, что Кучма уверен, что Зеленский не будет выполнять "формулу Штайнмайера".

Также у Кучмы признались, что в Минске не смогли договориться ни о перемирии, ни об обмене.