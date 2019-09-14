В субботу, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский посетит Днепропетровскую область, где представит нового главу областной государственной администрации Александра Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

В Днепре Зеленский ознакомится с выполненными работами по реконструкции автодорожного моста №2 (Новый, или Центральный).

Также он примет участие в открытии турнира "Самый сильный человек Украины – 2019" и ознакомится с результатами капитального ремонта элементов благоустройства сквера "Прибрежный".

Отметим, что сегодня, 14 сентября истекает срок договоренности между Зеленским и мэром города Борисом Филатовым. Еще 12 июля политики договорились, что городской голова подаст в отставку, если не отремонтирует до 14 сентября Центральный мост.

Ранее "Страна" сообщала об обысках в мэрии Днепра из-за ремонта моста, о котором Филатов поспорил с Зеленским.