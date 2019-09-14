Сегодня Владимир Зеленский приехал с инспекцией в Днепр. Визит обещает быть горячим.

У поездки две главных цели. Первая - представить нового губернатора Александра Бондаренко. И вторая - проинспектировать Новый мост, из-за которого Зе поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым.

14 сентября (то есть сегодня) истекает срок этого спора. Филатов обещал открыть мост до этой даты или уйти в отставку.

По сути это пари Филатов выиграл - он открыл мост еще неделю назад (в прошлую субботу).

Однако уже после этого в мэрии начались обыски из-за хищений средств во время строительства. Объявлены подозрения как строителям моста, так и чиновникам мэрии.

Параллельно на Филатова, который на выборах-2019 поддерживал Порошенко, обрушились СМИ Игоря Коломойского с критикой за некачественную постройку моста. А мэр в свою очередь начал раскрывать подноготную олигарха, обвиняя его в связях с соратником Порошенко Грановским.

По словам Филатова, Коломойский хочет убрать его с поста мэра, чтоб поставить своего человека. Именно из-за этого он раскручивает скандал вокруг моста, который мэр сдал раньше оговоренного с президентом срока.

Поэтому главная интрига была - чью сторону возьмет президент Зеленский. Филатова или же Коломойского.

Как вышло по итогу - читайте в нашем материале.

Пари с Филатовым

Первый визит президента Зеленского в Днепр состоялся в преддверии парламентских выборов. Зе в эти дни много ездил по регионам и устраивал публичные разносы чиновникам. Не минула чаша сия и Бориса Филатова.

Тем более, что зуб на него у Зе-команды имелся серьезный.

Во-первых, мэр Днепра - давний оппонент Игоря Коломойского, которому приписывают большое влияние на Зеленского. Во-вторых, на президентских выборах он откровенно топил за Петра Порошенко - говоря, к примеру, что в каждом городском троллейбусе "есть частичка Петра Алексеевича".





Поэтому, приехав к Филатову, Зеленский начал упрекать мэра за главный городской долгострой - мост через Днепр. В итоге оба чиновника заключили пари - или мост будет достроен до 14 сентября, или мэр идет в отставку.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста. А если не будет, то господин Филатов напишет (заявление) увольнение по собственному желанию и уйдет в отставку", - сказал Зеленский.

В свою очередь Филатов повторил условие: "Еще раз, если я не открываю - пишу заявление".

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан, который также присутствовал на осмотре моста, подчеркнул, что мост должен быть построен качественно. Это, как будет понятно далее - важная ремарка. Хотя, понятие "качественно" - довольно размытая формулировка, которая дает широкое поле для трактовки.

Кстати, тогда же в Днепре была сделала эпохальная фотография Богдана, который что-то нашептывает Зеленскому. Видимо, советует, как получше поддеть Филатова.

Интересно, что через месяц после визита Зеленского прокуратура Днепропетровской области начала проверку, как расходовали деньги на постройку моста. И даже взяла на экспертизу пробы его бетона.

То есть у Зе уже тогда начали подготовку к теме "Филатов проигрыл пари" - даже если мост будет сдан в срок, его можно будет объявит некачественным, как и говорил Богдан, или же построенным с хищениями бюджетных средств.

Поэтому Борис Филатов сыграл на опережение.

Открытие моста

7 сентября - то есть на неделю раньше срока - мэр Днепра объявил об открытии моста.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Или держался я за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе появится аэропорт. Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья", - сказал Борис Филатов в своем видеообращении.

Также он немного потроллил Зеленского. На мосту со стороны левого берега появилась инсталляция, которая символизирует кресло главы Днепра. По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Казалось бы - Филатов выиграл спор.

Однако с Банковой не было заявлений о том, что мэр выполнил условие пари.

А вчера, накануне визита Зеленского в Днепр, в мэрии прошли обыски.

СБУ и прокуратура изымали документы по строительству моста, а также вручали подозрения тем, кто его строил - заммэра Днепра Михаилу Лысенко, инженеру по технадзору ГП "Жилком" Василию Самсонову и гендиректору подрядчика ООО "Маст Буд" Михаилу Беккеру.

"Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на то), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке. И, да, завтра ждём президента на День города. С открытым сердцем и распростертыми объятиями", - прокомментировал обыски Филатов.

После атаки следователей интрига, признает ли Зеленский проигрыш в споре, становилась все интереснее.

Что произошло на мосту сегодня

В день города Зеленский приехал в Днепр и начал производить приемку моста. Видео этого события опубликовано на Facebook президента.

Зеленский начал задавать вопросы экспертам, готов ли мост. Сдан ли он в эксплуатацию. "Есть ли какая-то комиссия, которая проверяет качество моста? У нас с господином Филатовым было пари", - поинтересовался президент.

Один эксперт, стоявший слева от Зеленского, заявил, что мост опасен. Представитель проектной организации возразил, что ремонтные работы выполнены по проектной документации и мост безопасен.

Зе сказал, что он так и не понял, что по итогу с мостом. "Так кто-то принимал мост?", - продолжал спрашивать он. Кто-то предложил вызвать начальника местной СБУ.

Вышел мужчина в черных очках и белом пиджаке, развернул бумаги и заявил, что служба нашла некие проблемы на этом объекте критической инфраструктуры. Однако Филатов не дал ему долго зачитывать. Он прервал "чекиста" и спросил: "Вы это по дороге из Полтавы все увидели?".

Но тут вмешался Зе. "То, что я вижу, идут какие-то разборки между учеными, мэром, сотрудниками СБУ... Я думаю, что мост сделан в сроки. Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить. Я думаю, это должна рассматривать специальная комиссия и сделать свои выводы. Я разберусь, кто-то спрятал какие-то недостатки или же пытаются упрекнуть мэра. Дайте мне время на справедливое решение. Я выводы комиссии хочу получить", - сказал президент.

"Пари продолжается. Мне бы хотелось, чтобы мост не стал Грибовичской свалкой-2. Вы меня услышали", - подвел итог Филатов.

Как видим, готовый мост стал сильным аргументом мэра Днепра. Ввиду работающего объекта Зеленский, конечно, не мог засчитать Филатову поражение. Однако и признавать его победу (что выглядело бы прямой пощечиной Коломойскому) президент не стал. В итоге у Зе решили подвесить вопрос и отложить его решение - теперь уже без всяких дедлайнов, на сколь угодно долгое время.

Но по сути это означает, что Филатов спор выиграл. Он не подал в оставку после 14 сентября. И вернутся ли власти вновь к вопросу моста - непонятно. В конце концов ситуацию президент может занести себе в актив - после его вмешательства ремонт моста был резко ускорен и сейчас по нему уже открыто движение.

Подоплека конфликта

Как уже писала "Страна", в основе конфликта между Коломойским и Филатовым лежит более глубокий конфликт в плоскости "Корбан-Коломойский".

Когда-то, в 2014 году, Борис Филатов, Геннадий Корбан, Игорь Коломойский и другие "днепропетровские" входили в команду "спасителей Украины" от России и сепаратистов (их именовали в те времена "гасконцами"). На этой волне они создали и партию "Укроп".

Но потом в днепровской элите произошел раскол. Группа Корбана-Филатова захотела автономии от империи Коломойского.

Корбана олигарх сам оттолкнул от себя, сместив его из руководства партии, пока глава "Укропа" сидел в СИЗО, что было воспринято как предательство (так это звучало по версии Филатова). Вслед за этим испортились отношения с Коломойским и Филатова.

Детальнее о конфликте Коломойского и Филатова можно прочитать в материале "Страны" Коту под мост. Признает ли Зеленский, что мэр Днепра Филатов выполнил условие знаменитого спора.

А также в интервью Бориса Филатова "Стране", которое он дал после пари с Зеленским.