За минувшие сутки, 13 сентября, боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов 8 бойцов ВСУ получили раны, из них один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью.

"13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня… За прошедшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В Штабе отметили, что боец ВСУ получил смертельные раны при выполнении боевой задачи.

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Напомним, что в районе проведения ООС погиб боец Нацгвардии.

Также в зоне ООС под обстрелами погибли два украинских военных.