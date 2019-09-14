Сводка ООС. Под обстрелами на Донбассе ранили 7 военных ВСУ, еще один погиб
За минувшие сутки, 13 сентября, боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов 8 бойцов ВСУ получили раны, из них один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью.
"13 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня… За прошедшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В Штабе отметили, что боец ВСУ получил смертельные раны при выполнении боевой задачи.
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Напомним, что в районе проведения ООС погиб боец Нацгвардии.
Также в зоне ООС под обстрелами погибли два украинских военных.