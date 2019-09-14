В ночь на 14 сентября бывшая участница группы "Виа Гра" Санта Димопулос родила девочку. Как сообщает "Страна", малышка появилась на свет в одном из роддомов Монако в 3:34 утра.

Отметим, что для 32-летней девушки это была трудная беременность. Санта родила дочку уже на 41-й неделе. Ранее она в соцсетях спрашивала, как же ей ускорить роды.

"Посоветуйте, что там делать нужно, чтобы ускорить процесс! Мне одна знакомая (врач) посоветовала шампанское и по ступенькам ускоренным темпом. Слышала еще такое: заниматься сексом (не помогает), мыть полы (не хочу), много ходить (не могу), понервничать (не получается). Вчера была у своего врача и он говорит, что если в эту неделю не пойдет – будем вызывать роды. Я бы не хотела этого", - спрашивала она у поклонников.

Фото: Instagram/samtadimopulos

Добавим, что дочка у Санты родилась в третьем для нее браке. Мужа ее зовут Игорь Кучеренко, который является совладельцем сети спортивных клубов. Второго мужа звали Владимир Самсоненко, который является пасынком бывшей главы Фонда государственного имущества Украины, нардепа 4-х созывов Валентины Семенюк-Самсоненко.

Также от первого брака с известным шоуменом Андреем Джеджулой у Санты есть сын.

Санта Димопулос с родившейся девочкой. Фото: Страна

Напомним, что у нардепа Рыбалки родилась двойня.

Также Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз.