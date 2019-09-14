В пятницу, 13 сентября в Киеве мужчина жестоко убил свою бывшую жену. Об этом сообщает "Информатор".

Убийство произошло на улице Кирилло-Мефодиевской, 7, где в подъезде дома азербайджанец убил 23-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась до приезда «скорой». А злоумышленник сбежал.

Бабушка погибшей рассказала, что внучка несколько лет встречалась, а в последствии и расписалась с азербайджанцем. Она была с ним в браке пол года, после чего пара решила развестись, но больше по инициативе жены. Мужчина был против и начал преследовать ее. Кроме того, когда они были в отношениях, девушка ни единожды приходила к маме и бабушке с синяками.

Вечером в день убийства погибшая возвращалась домой, где проживала с родителями. По словам соседей, когда она подбегала к подъезду, за ней гнался мужчина, они кричали. Девушка пыталась быстро попасть в подъезд, но бывший муж забежал за ней. Сначала он просто размахивал ножом, а погибшая пыталась укрыться от ударов сумкой, а потом мужчина ударил ее в грудь и она упала.

На данный момент полиция разыскивает мужчину, ведется следственно-оперативная работа.

Фото: Информатор

Напомним, что на окраине Киева неизвестные зарезали человека. Он умер, не дождавшись "скорой".

Также в Одессе 55-летний уроженец Ирака пытался зарезать жену в лифте.