Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа еще не состоялась, так как в Офисе президента Украины не прислушивались к советам Посольства Украины в США. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу, сразу", - сообщил дипломат.

При этом Чалый не назвал советы, которые давал ОПУ. Также, по мнению посла, встреча президентов в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом.

"Будет короткая встреча в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, в Министерстве обороны, с Госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной", - сказал Чалый.

Ранее "Страна" сообщал, что Трамп и Конгресс решили выделить Украине военную помощь в размере $391,5 миллионов.

Также палата представителей США начала расследование давления Трампа и Джулиани на украинскую власть.